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Общество / Авто и транспорт
27 января 2022, 12:41

Сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге сократят после жалоб жителей

Рельсы и рабочие

Улицу перекрыли ради строительства трамвайных путей. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге, возможно, сократят сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной. Это сделают после многочисленных жалоб жителей.

Об этом рассказал глава администрации Академического района Николай Смирнягин.

"Рассчитываем максимально сократить сроки строительства трамвайной линии, в том числе уменьшить период закрытия движения по Серафимы Дерябиной. Сегодня генподрядчик ещё раз взялся посмотреть, как можно будет организовать производственный график. Основной объём — это перекладка сетей", — цитирует Николая Смирнягина пресс-служба горадминистрации.

Напомним, на период с 12 февраля по 15 мая для строительства трамвайной ветки из Академического перекрыли чётную сторону улицы Серафимы Дерябиной от Зоологической до Волгоградской.

Жители микрорайона давно ждут трамвайную ветку. Это должно улучшить ситуацию с пробками на дорогах Академического. Сам Николай Смирнягин не понаслышке знаком с этой проблемой, так как живёт здесь. В интервью "Областной газете" он рассказал, сколько времени у него занимает дорога от дома до работы.

"Чтобы успеть к 08:30 в администрацию Екатеринбурга, я выезжаю из района около 07:00 и на месте оказываюсь с хорошим запасом. Но если выехать чуть позже 07:00, есть риск опоздать", — поделился глава Академического района.

Областная газета Свердловской области

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