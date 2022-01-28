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Общество / Авто и транспорт
28 января 2022, 10:42

В Екатеринбурге после повышения платы за проезд вернут единый проездной

Проездной

Проездной даст возможность в пределах 30 или 60 минут пересаживаться несколько раз. Фото: Павел Ворожцов

В городской транспорт Екатеринбурга может вернуться единый проездной. Он появится в том случае, если стоимость проезда поднимут.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Николай Вахлов в эфире программы "Екатеринбург в галстуках" радиостанции "Город FM 107,6".

"На случай если РЭК примет такое решение, мы разработали вариант введения проездного на 4 вида транспорта. То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два – 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включён метрополитен", — сказал Николай Вахлов.

Напомним, проезд в метрополитене был исключён из единого проездного в 2019 году из-за повышения стоимости поездки в подземке до 32 рублей. В этом году такую цену хотят установить для всех видов транспорта. Заседание РЭК по этому вопросу состоится уже в понедельник, 31 января.

Областная газета Свердловской области

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