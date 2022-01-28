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Общество / Авто и транспорт
28 января 2022, 11:38

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД напоминают велокурьерам о безопасности на дороге

Курьер и сотрудница ГИБДД

Курьерам напомнили о безопасности на дорогах. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция в Екатеринбурге проводит регулярную работу с велокурьерами. Сегодня сотрудники ГИБДД напомнили доставщикам о правилах безопасности на дорогах.

Таких велосипедистов не стало меньше даже с наступлением зимы. Инспекторы напоминают курьерам о необходимости спешиваться во время пересечения дороги. Отмечается, что именно несоблюдение этого правила является наиболее частым нарушением.

"На оживленных перекрестках сотрудники ГИБДД рассказывают курьерам об ответственности за нарушения ПДД и о возможных последствиях нарушений правил. Велосипедистам напоминают и об обязательном использовании специальной экипировки и световозвращающих элементов во время поездок на двухколесном транспортном средстве", — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Велосипедисты — тоже участники дорожного движения, как и водители других транспортных средств и пешеходы. Если курьер ездит по дорогам общего пользования, он должен при начале движения и маневрировании показать соответствующие сигналы.

Областная газета Свердловской области

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