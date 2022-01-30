В Екатеринбурге на улице Шейнкмана будет одностороннее движение

Это сделано для регуляции дорожного потока. Фото: Павел Ворожцов

На одной из улиц Екатеринбурга ввели одностороннее движение. На участке улицы Шейнкмана оно будет действовать несколько часов в день.

Одностороннее движение организовано только в направлении от Радищева до Малышева. Оно действует с 6 до 15 часов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Далее проехать по дороге можно будет снова в обе стороны.

Отмечается, что в помощь автомобилистам установлены электронные знаки переменной информации на перекрёстках Радищева — Шейнкмана и Малышева — Шейнкмана.

Напомним, такая же схема движения регулярно устанавливается на улице Радищева.