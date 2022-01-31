РЭК установила предельный тариф на проезд в Екатеринбурге в размере 32 рублей

Уже в феврале екатеринбуржцам придётся платить за билет на четыре рубля больше. Фото: Алексей Кунилов

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в наземном транспорте Екатеринбурга. Он составит 32 рубля.

Комиссия не поддержала заявку перевозчиков на увеличение стоимости проезда в городском наземном транспорте до 38 рублей (на 10 рублей). Было принято решение о повышении тарифа на 4 рубля.

Речь идёт о всех видах транспорта, кроме метро, где уже действует такой тариф. Докладчиком выступала специалист отдела ценообразования в непроизводственной сфере РЭК Ирина Панасюк.

"После проведённой экспертизы были исключены экономически необоснованные расходы, и с учётом показателей социально-экономического развития РФ на 2022 год был рассчитан новый предельный тариф для наземного транспорта, который составил 32 рубля за одну поездку и место багажа. Как подчеркнули в РЭК, вновь принятая величина является максимально допустимой и, исходя из экономической целесообразности, может понижаться перевозчиками самостоятельно", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Решение вступит в силу не ранее чем через 10 дней после опубликования соответствующего документа РЭК.

Напомним, что в середине декабря мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе своей пресс-конференции заявил, что стоимость проезда увеличится с февраля 2022 года. Тогда же отмечалось, что льготный проезд для отдельных категорий граждан продолжит действовать. Расходы возьмут на себя власти.

Последний раз стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга увеличивали пять лет назад. Тогда предельный тариф был установлен на уровне 28 рублей. Рост предельного утверждённого тарифа за 5 лет составил в среднем 2,7 % в год, что ниже уровня инфляции в стране.