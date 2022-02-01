В Каменске-Уральском кондуктор заплатит за высадку ребёнка-безбилетника

Ребёнок ехал без сопровождения взрослых. Фото: Алексей Кунилов

В Каменске-Уральском оштрафовали кондуктора автобуса № 2, принудительно высадившего несовершеннолетнего. Юный пассажир не смог подтвердить факт оплаты проезда.

Инцидент произошёл в конце ноября 2021 года. По обращению местного жителя прокуратура организовала проверку деятельности ООО "Пассажирские автотранспортные перевозки-2". По итогу в отношении кондуктора, работающего в данной организации, было возбуждено административное дело.

Кондуктор заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей. Однако решение о привлечении к административной ответственности пока не вступило в законную силу.

Кстати, если ребёнок едет в сопровождении взрослого и у них нет билетов, то они должны покинуть транспорт на следующей остановке.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге организована проверка информации о высадке пассажиров автобуса № 054. Причиной стала поломка терминала безналичной оплаты.

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