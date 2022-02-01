Автомобилисты Екатеринбурга утром встали в огромную пробку на Объездной

Пробка по Объездной дороге в сторону Базового переулка растянулась на несколько километров от улицы Щербакова до Амундсена. Фото: Павел Ворожцов

Утром 1 февраля екатеринбуржцы встали в огромную пробку на Объездной дороге. Причиной затора стали ремонтные работы на пересечении с улицей Щербакова.

Пробка по Объездной дороге в сторону Базового переулка растянулась на несколько километров от улицы Щербакова до Амундсена. Ремонтные работы на пересечении Объездной дороги с Щербакова неожиданно начались 1 февраля. По данным сервиса Яндекс.Карты, на участке перекрыт правый ряд.

Фото: Яндекс.Карты

Пресс-секретарь "Малышева, 73" Илья Клюжин пояснил "Областной газете", что дополнительные ограничения движения были введены из-за строительства автобусной эстакады.

"Перекрытие одной стороны движения в текущем направлении продлится до 7 февраля. А с 7 по 15 февраля будет перекрыта та часть, по которой сейчас осуществляется движение. Противоположную сторону, наоборот, откроют", — добавил Илья Клюжин.

Изначально компания "Инвестторгстрой" планировала открыть съезд с Объездной дороги на улицу Щербакова 10 января, однако потом срок окончания работ перенесли на пять месяцев — до 15 мая 2022 года, сообщили "Областной газете" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Транспортная развязка ремонтируется ради строящегося автовокзала "Золотой".