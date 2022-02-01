С 11 февраля в транспорте Екатеринбурга повысится плата за проезд

Изменения коснутся автобусов, троллейбусов и трамваев. Фото: Галина Соловьёва

С 11 февраля жители Екатеринбурга начнут платить за проезд в наземном общественном транспорте не 28 рублей, а 32 рубля. С 1 марта введут новые проездные и пересадочные тарифы.

"Максимальный тариф вступает в силу 11 февраля. Тарифное меню вступит в силу с 15 февраля. Продажа проездных и действие пересадочных тарифов начнутся с 1 марта (в феврале действуют тарифы по заложенным параметрам)," - рассказал сегодня на брифинге вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Метро войдёт в единый проездной.

Для льготных категорий граждан стоимость проезда будет проиндексирована. Документ подготовлен и находится на согласовании.

Напомним, что решение об изменении стоимости проезда в столице Урала было принято РЭК Свердловской области. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.