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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2022, 14:25

С 11 февраля в транспорте Екатеринбурга повысится плата за проезд

Кондуктор и водитель автобуса в маску

Изменения коснутся автобусов, троллейбусов и трамваев. Фото: Галина Соловьёва

С 11 февраля жители Екатеринбурга начнут платить за проезд в наземном общественном транспорте не 28 рублей, а 32 рубля. С 1 марта введут новые проездные и пересадочные тарифы.

"Максимальный тариф вступает в силу 11 февраля. Тарифное меню вступит в силу с 15 февраля. Продажа проездных и действие пересадочных тарифов начнутся с 1 марта (в феврале действуют тарифы по заложенным параметрам)," - рассказал сегодня на брифинге вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Метро войдёт в единый проездной.

Для льготных категорий граждан стоимость проезда будет проиндексирована. Документ подготовлен и находится на согласовании.

Напомним, что решение об изменении стоимости проезда в столице Урала было принято РЭК Свердловской области. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Областная газета Свердловской области

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