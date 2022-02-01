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Общество / Авто и транспорт
1 февраля 2022, 14:51

С 1 марта в Екатеринбурге вступят в силу новые тарифы для пересадочной системы

Единый проездной даёт возможность пересаживаться несколько раз в пределах 30 или 60 минут. Фото: Павел Ворожцов

Единый проездной даёт возможность пересаживаться несколько раз в пределах 30 или 60 минут. Фото: Павел Ворожцов

С 1 марта 2022 года в Екатеринбурге начнут действовать новые тарифы для пересадочной системы. В единый проездной включат метро.

В феврале, несмотря на повышение стоимости проезда в наземном транспорте до 32 рублей, тарифы на пересадку будут действовать те же.

"Будет возврат к единому проездному, включат туда метрополитен", — сообщил сегодня на брифинге вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Подробности станут известны после согласования соответствующего документа с тарифами.

Отметим, что максимальный тариф (32 рубля) вступает в силу 11 февраля, то есть плата за проезд станет одинаковой в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Тарифное меню вступит в силу с 15 февраля. Продажа новых проездных по нему и действие пересадочных тарифов начнутся с 1 марта.

Ранее председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов заявлял, что в случае увеличения стоимости проезда в наземном транспорте в пересадочный тариф 60 минут включат метрополитен.

Алексей Бубнов сообщил также, что для льготных категорий граждан стоимость проезда будет проиндексирована. Скидки по "Е-Карте" сохранят только в наземном транспорте.

Областная газета Свердловской области

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