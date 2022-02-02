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Общество / Авто и транспорт
2 февраля 2022, 08:30

Лидеры России и Венгрии обсудили запуск рейсов из Екатеринбурга в Будапешт

Самолёт в Кольцово

Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии могут появиться весной 2022 года. Фото: Евгения Скачкова

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они обсудили в том числе планы по увеличению количества авиарейсов между странами.

Речь шла о запуске прямых перелётов из Екатеринбурга и Калининграда в Будапешт, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы думаем, что, если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. Из двух городов — из Екатеринбурга и Калининграда — также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому поводу мы также получили здесь обещание на будущие переговоры", — рассказал Виктор Орбан журналистам на итоговой пресс-конференции.

Владимир Путин отметил, что Венгрия стала первой европейской страной, которая приобретала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Сейчас ведутся переговоры по поводу поставки "Спутника Лайт" и по производству "Спутника V" в стране.

"Поскольку Венгрия признала "Спутник V" и зарегистрировала его, то поставленный сегодня господином премьер-министром вопрос об увеличении количества авиационных рейсов на Венгрию будет рассмотрен и, думаю, что в ближайшее время решён будет положительно", — подчеркнул президент России.

Напомним, что в конце 2021 года генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан на общем собрании Уральской ассоциации туризма заявлял, что прямые авиарейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии могут появиться весной 2022 года. Этим уже планирует заняться лоукостер Wizz Air.

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