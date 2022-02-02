В Екатеринбурге скорректировали режим движения на Радищева

Схема движения на Радищева будет меняться в зависимости от времени суток. Фото: Галина Соловьёва

С 1 февраля на улице Радищева в Екатеринбурге изменился режим движения. Такие меры приняты для повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Об этом "Областной газете" заявили в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили, что по улице Радищева перед Московской со стороны Гурзуфской организовано три полосы движения. По ним можно проехать ежедневно с 6:00 до 9:00.

Чтобы сориентировать автолюбителей, на перекрёстке установлены дорожные знаки "Въезд запрещён", "Направления движения по полосам", "Поворот направо запрещён" и "Поворот налево запрещён".

Ранее стало известно, что движение на участке улицы Шейнкмана (от Радищева до Малышева) стало реверсивным. Данный режим действует с 6 до 15 часов.