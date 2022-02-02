Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 февраля 2022, 12:25

В Екатеринбурге скорректировали режим движения на Радищева

машины стоят в пробке

Схема движения на Радищева будет меняться в зависимости от времени суток. Фото: Галина Соловьёва

С 1 февраля на улице Радищева в Екатеринбурге изменился режим движения. Такие меры приняты для повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Об этом "Областной газете" заявили в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили, что по улице Радищева перед Московской со стороны Гурзуфской организовано три полосы движения. По ним можно проехать ежедневно с 6:00 до 9:00.

Чтобы сориентировать автолюбителей, на перекрёстке установлены дорожные знаки "Въезд запрещён", "Направления движения по полосам", "Поворот направо запрещён" и "Поворот налево запрещён".

Ранее стало известно, что движение на участке улицы Шейнкмана (от Радищева до Малышева) стало реверсивным. Данный режим действует с 6 до 15 часов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2022, 15:38 / Культура
Музей памяти группы Дятлова может открыться в УрФУ
02.02.2022, 15:14 / Общество
В Свердловскую область придут плюсовые температуры
02.02.2022, 14:26 / Общество
В России выявили ещё 141 883 случая заболевания коронавирусом
02.02.2022, 13:57 / Общество
В Свердловской области выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки
02.02.2022, 13:43 / Общество
Утренние пробки на Объездной в Екатеринбурге отменяются?