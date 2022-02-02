Утренние пробки на Объездной в Екатеринбурге отменяются?

Загруженность на дорогах города оценивается в 3 балла. Фото: сервис Яндекс.Карты

Сегодня автолюбителям Екатеринбурга не пришлось стоять в пробке на Объездной дороге. Как стало известно "Областной газете", дорожники пересмотрели график работ на пересечении с улицей Щербакова.

Как сообщил изданию пресс-секретарь "Малышева, 73" Илья Клюжин, появилась возможность полностью восстановить движение на какое-то время. То есть в начале дня оно будет открыто, чтобы пропустить весь утренний трафик, а после 10:00 вновь будет закрываться.

"Мы вовсе не заинтересованы создавать неудобства автомобилистам, а ровно наоборот. Все дорожные работы, о которых идёт речь, это создание новой дорожной инфраструктуры на этом участке Объездной дороги", — добавил он, уточнив, что в таком режиме предполагается работать до 5 февраля. Потом работы на этом участке закончатся.

Напомним, вчера мы писали, что по Объездной дороге в сторону Базового переулка на несколько километров растянулась пробка.

По данным пресс-службы горадминистрации, изначально компания "Инвестторгстрой" планировала открыть съезд с Объездной дороги на улицу Щербакова 10 января, однако потом срок окончания работ перенесли на пять месяцев — до 15 мая 2022 года.

Добавим, транспортная развязка ремонтируется ради строящегося автовокзала "Золотой".