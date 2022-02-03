В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют улицу на Уктусе

В Екатеринбурге с 24 февраля по 15 апреля перекроют движение по переулку Каслинскому. Это связано со строительством сетей ливневой канализации на участке.
Ограничения вводятся на Уктусе от дома № 7 на улице Щербакова до дома № 8 на Гастелло. Работы в течение 1,5 месяцев будут вести специалисты ООО "Брусника".
"Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
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