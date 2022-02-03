Утверждён проект реконструкции трамвайного кольца на Юго-Западе Екатеринбурга

Протяжённость проектируемого участка составит 700 метров. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории под реконструкцию трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченская — Волгоградская. Одномоментно остановочный комплекс сможет вмещать до 20 вагонов.

Реконструкция кольца связана со строительством трамвайной линии в Академический район. В ходе работ планируется переложить пути, снизить уровень шума и вибрационных нагрузок. Также там будет создан новый велопешеходный маршрут.

Протяжённость проектируемого участка составит 700 метров. Ширина тротуаров и велосипедных дорожек будет достигать 3 метров, отмечают в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, строительство трамвайной ветки в Академический стартовало в 2021 году. Она пройдёт от пр. Академика Сахарова по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом линию дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 километра (линейная магистраль 4,4 км), будет 14 остановочных комплексов.

Фото: иллюстрация трамвайной линии в Академический: Геннадий Богатырёв. По данным администрации Екатеринбурга

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