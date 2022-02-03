В Екатеринбурге с улицы Таватуйской запретили левый поворот

На территории микрорайона Новая Сортировка в Екатеринбурге установили новые дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.
По данным пресс-службы администрации города, с улицы Таватуйской (со стороны улицы Бебеля) на Теплоходный проезд запрещён левый поворот. Это необходимо для повышения пропускной способности и обеспечения безопасного движения. Водителей предупреждают об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Добавим, с 1 февраля на улице Радищева изменился режим движения. Перед Московской со стороны Гурзуфской организовано три полосы движения. По ним можно проехать ежедневно с 6:00 до 9:00.
Ранее "Областная газета" также писала, что в Екатеринбурге с 24 февраля по 15 апреля перекроют движение по переулку Каслинскому. Это связано со строительством сетей ливневой канализации на участке.
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