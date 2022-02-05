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Общество / Авто и транспорт
5 февраля 2022, 13:00

Рейс из Екатеринбурга в Москву задержали почти на 6 часов

Кольцово

На рейс "Победы" началась посадка. Фото: Павел Ворожцов

Авиакомпания "Победа" перенесла рейс Екатеринбург — Москва (DP-406) почти на 6 часов. Самолёт должен был вылететь в 07:15.

По информации онлайн-табло Кольцово, отправиться в столицу России пассажиры смогут не раньше 13:00. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, задержка связана со сложными метеоусловиями в аэропорту назначения (Внуково). Изданию также уточнили, что с пассажирами работают представители авиакомпании.

По уточнённым данным, на рейс началась посадка.

Известно, что ранее был отменён утренний рейс "Уральских авиалиний" U6-262. Воздушное судно должно было вылететь в Москву в 08:15.

Областная газета Свердловской области

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