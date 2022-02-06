В Екатеринбурге с 7 февраля перекроют другую часть Объездной дороги

Рабочие установили и закрепили первый пролёт эстакады над Объездной дорогой в районе пересечения с улицей Щербакова. Фото: Александр Чокан

В Екатеринбурге сегодня завершаются строительные работы на правой стороне Объездной дороги при движении в сторону центра города, в районе пересечения с улицей Щербакова. Рабочие установили и закрепили там первый пролёт эстакады.

С 7 по 15 февраля будет перекрыта другая часть Объездной, по которой сейчас осуществляется движение. Противоположную сторону откроют. Об этом ранее "Областной газете" рассказал пресс-секретарь "Малышева, 73" Илья Клюжин. Он пояснял, что дополнительные ограничения движения были введены из-за строительства автобусной эстакады.

"Правая полоса Объездной перекрыта, там выставлены ограждения. Объезд обустроен по левой стороне дороги. Ни в субботу, ни в воскресенье пробок там я не заметил. Проехал участок быстро", — рассказал корреспонденту "Облгазеты" автолюбитель Александр.

Напомним, что серьёзные дорожные заторы наблюдались там в начале минувшей рабочей недели. В итоге дорожники пересмотрели график работ. Появилась возможность полностью восстановить движение на какое-то время. В начале дня проезд открывали, чтобы пропустить весь утренний трафик, а после 10:00 закрывали. Это помогло избежать утренних пробок в середине и в конце рабочей недели.

По данным пресс-службы горадминистрации, изначально компания "Инвестторгстрой" планировала открыть съезд с Объездной дороги на улицу Щербакова 10 января, однако потом срок окончания работ перенесли на пять месяцев — до 15 мая 2022 года.

Добавим, транспортная развязка ремонтируется ради строящегося автовокзала "Золотой".