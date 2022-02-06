Вячеслав Володин предложил законодательно защитить граждан от мошенников при покупке машин

Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей, когда продавец не говорит, что машина находится под обременением. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. Тогда граждане при покупке машины могли бы проверять, не отдана ли она под залог.

На этой неделе вступил в силу закон, защищающий граждан от мошенников при покупке квартиры. Теперь у людей есть возможность проверить данные о состоянии дома при помощи выписки из ЕГРН.

"Сталкиваются граждане с мошенничеством и при покупке автомобилей. Много обращений поступает на эту тему. Люди работают, копят средства на такие приобретения, как автомобиль или квартира, годами. Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества", — написал Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. По его словам, одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей, когда продавец не говорит, что машина находится под обременением. И в итоге за невыплату долга ТС забирают.

Отмечается, что сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это и не позволяет проверить машину при регистрации.

Спикер нижней палаты парламента предложил изменить федеральное законодательство и сделать всё по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.