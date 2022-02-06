Темы дня

Общество / Авто и транспорт
6 февраля 2022, 15:44

В Екатеринбурге на площади 1905 года снова открылась парковка

Парковка на площади 1905 года

По словам очевидцев, парковка напротив мэрии уже открыта и там снова паркуются машины. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге в эти выходные завершили демонтаж ледового городка и новогодней ёлки. На площади 1905 года снова открылась парковка.

По словам очевидцев, она уже открыта и там снова паркуются машины. На демонтаж ушло около недели. Уже в следующие выходные в центре города должна открыться ярмарка выходного дня.

Главный ледовый городок работал с конца декабря по 30 января. Только за новогодние праздники площадку посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города.

Напомним, что в этот раз темой ледового городка стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство". Площадь напротив мэрии украшали в том числе "Остров Буян" с пятью башнями, домик Курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветряной мельницы. Там работала ярмарка.

Читайте также:

Рассказываем и показываем, как художники штурмовали главный ледовый городок Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.02.2022, 17:22 / Спорт
Галопом по Европам
06.02.2022, 16:59 / Общество
Ирбитская ярмарка поборется за звание "Достояние Среднего Урала"
06.02.2022, 15:45 / Спорт
Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич не выйдет на старт индивидуальной гонки на Олимпиаде
06.02.2022, 15:44 / Общество
В Екатеринбурге на площади 1905 года снова открылась парковка
06.02.2022, 14:51 / Общество
Вячеслав Володин предложил законодательно защитить граждан от мошенников при покупке машин