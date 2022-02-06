В Екатеринбурге на площади 1905 года снова открылась парковка

По словам очевидцев, парковка напротив мэрии уже открыта и там снова паркуются машины. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге в эти выходные завершили демонтаж ледового городка и новогодней ёлки. На площади 1905 года снова открылась парковка.

По словам очевидцев, она уже открыта и там снова паркуются машины. На демонтаж ушло около недели. Уже в следующие выходные в центре города должна открыться ярмарка выходного дня.

Главный ледовый городок работал с конца декабря по 30 января. Только за новогодние праздники площадку посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города.

Напомним, что в этот раз темой ледового городка стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство". Площадь напротив мэрии украшали в том числе "Остров Буян" с пятью башнями, домик Курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветряной мельницы. Там работала ярмарка.

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