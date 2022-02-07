На Среднем Урале в 2022 году заработают 19 пунктов весогабаритного контроля

Установленные в регионе 16 рамок весового и габаритного контроля сейчас действуют в тестовом режиме. Фото: Галина Соловьёва

В нынешнем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на Среднем Урале введут в эксплуатацию 19 автоматических пунктов весогабаритного контроля. К концу 2021 года 4 таких пункта были построены на дорогах Арамиля, Ивделя, Ревды и Режа.

Пункты весового и габаритного контроля, действующие на дорогах региона, были дооснащены электронными табло, которые в режиме реального времени отображают данные о параметрах автомобиля. Раньше водители получали информацию о весе и размерах машины через смс.

"Мы выстроили сеть автоматических весовых пунктов таким образом, чтобы контролировать движение на региональных дорогах с наибольшими потоками транзитного большегрузного транспорта на восточном, западном и северном направлениях. Пункты размещены на Серовском, Режевском, Полевском трактах, ЕКАД и других ключевых трассах, связывающих крупные промышленные центры и населённые пункты региона в том числе с соседними областями", — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Кроме того, на автоматических пунктах также установлены модули измерения скорости, распознавания госномера автомобиля, камера фотофиксации и блоки внутрисистемного взаимодействия и связи.

Установленные в регионе 16 рамок весового и габаритного контроля сейчас действуют в тестовом режиме, ещё на 3 пунктах ведутся пусконакладочные работы. Это рамки на реконструируемом участке ЕКАД, на 364-м км Серовского тракта и на 23-м км Режевского тракта. Все пункты весогабаритного контроля перед введением в эксплуатацию должны проработать в тестовом режиме 3 месяца.

"Вес свыше 44 тонн оказывает разрушающее действие на дорогу, преждевременно появляются колеи, просадки и выбоины. А это ведет к росту числа аварий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями", — пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.