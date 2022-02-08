С конца февраля из Екатеринбурга можно будет улететь в Казахстан по бюджетным ценам

Первые рейсы бюджетного авиаперевозчика в Казахстан намечены на конец февраля. Фото: Галина Соловьёва

С 24 февраля из аэропорта Кольцово начинает полёты казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan. Лоукостер будет осуществлять рейсы из уральской столицы в Нур-Султан и Алма-Ату.

Первый полёт в Алма-Ату намечен на 24 февраля. Рейсы туда запланированы один раз в неделю по четвергам. Вылетит из Екатеринбурга самолёт в 02:05. Время его прибытия в Алма-Ату — 05:55 местного времени. Полёты в Нур-Султан будут выполняться с 26 февраля по субботам. Время вылета из Кольцово — в 02:45. В казахстанской столице самолёт совершит посадку в 05:30 местного времени.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, полеты будут выполняться на самолётах Airbus A320. Их вместимость — 180 пассажиров. Сейчас из Екатеринбурга по одному рейсу в неделю в Нур-Султан и Алма-Ату осуществляют "Уральские авиалинии". Кроме того, трижды в неделю полёты в столицу Казахстана совершает Air Qazaq.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в Кольцово с 1 февраля увеличилось число рейсов в Нур-Султан.