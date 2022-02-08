На Объездной все пути открыты, но только по утрам

В утренние часы пик движение по Объездной полностью открывается. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на пересечении Объездной дороги с улицей Щербакова продолжаются ремонтные работы. С 1 по 7 февраля ограничения в движении отмечались в сторону Базового переулка. Теперь же, предположительно, до 15 февраля проезд будет затруднён в обратном направлении.

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь "Малышева, 73" Илья Клюжин, чтобы избежать сильных заторов в утренние часы пик, все дорожные знаки убираются, движение полностью открывается. Проехать спокойно можно до 10:00. А вот тем, кто не успел, придётся стоять в пробке. По данным сервиса Яндекс.Карты, в зависимости от времени суток она может достигать почти 1 километра в длину.

Фото: Алексей Кунилов

"Мы вовсе не заинтересованы создавать неудобства автомобилистам, а ровно наоборот. Все дорожные работы, о которых идёт речь, — это создание новой дорожной инфраструктуры на этом участке Объездной дороги", — отмечал Клюжин ранее.

Известно, что дополнительные ограничения движения связаны со строительством автобусной эстакады. По ней к автовокзалу "Золотой" будет подъезжать транспорт со стороны улицы Московской. На данный момент рабочие установили и закрепили там первый пролёт.

Фото: Алексей Кунилов

Собеседник издания также рассказал, что под дорогой на улице Белинского (на стыке с Щербакова) стартовали подготовительные работы по строительству тоннеля. В будущем по нему на стоянку "Золотого" будут заезжать автобусы, которые едут по Объездной дороге со стороны переулка Базового.

"Работы объёмные. Срок их окончания — вторая половина марта. Само строительство тоннеля, земляные работы запланированы на начало осени", — заявил Илья Клюжин.

Фото: Алексей Кунилов

Добавим, изначально компания "Инвестторгстрой" планировала открыть съезд с Объездной дороги на улицу Щербакова 10 января, однако потом срок окончания работ перенесли на пять месяцев — до 15 мая 2022 года.