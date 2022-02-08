В Екатеринбурге до конца 2023 года перекроют улицу Февральской Революции

Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жителей Екатеринбурга предупредили о перекрытии участка улицы Февральской Революции от Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади. Ограничения продлятся с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Движение транспорта закроет специализированный застройщик "УГМК-Навигатор". Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра. Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее "Областная газета" писала, что в столице Урала с 24 февраля по 15 апреля перекроют движение по Каслинскому переулку. Это связано со строительством сетей ливневой канализации на участке.

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