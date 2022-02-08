Пассажиры не хотели стучать

Фото: Галина Соловьёва

Отмена автобусного рейса №955 «Каменск-Уральский – Екатеринбург» («ОГ» писала об этом в №20 от 4 февраля) вызвала живую реакцию жителей территорий, через которые проходит данный маршрут. Основной причиной перевозчик называет его убыточность, что, по мнению пассажиров, объяснимо – значительная часть людей просто не получает билетов, хотя и платит деньги. Своим опытом поделилась читательница «ОГ» Людмила ЗЕЛЕНСКАЯ, которая часто пользуется этим маршрутом.

«У меня участок в селе Некрасово Белоярского ГО, и с весны и до конца дачного сезона я катаюсь туда на 955-м автобусе постоянно. В урожайную пору – чуть ли не каждый день, – рассказывает Людмила. – Когда я еду из Екатеринбурга в Некрасово – покупаю билет в кассе, при посадке его проверяют. А вот когда возвращаюсь обратно в город – плачу деньги водителю (237 рублей), но билет мне не выдают. Куда идут эти деньги? В карман водителю?»

Женщина рассказала, что её попутчики, которые садятся в автобус на сельских остановках, сталкивались с той же проблемой.

– Если на линии работает контролёр, водители выдают билеты всем без напоминаний. В остальных случаях проездной документ дают лишь льготникам. Остальным пассажирам – далеко не всегда. В итоге в автобусе едут человек 15–16, и среди них 7–8 заплативших за проезд «безбилетников». А потом нам заявляют, что автобус никому не нужен. Может быть, надо просто навести порядок?

Как объяснил «Облгазете» директор ООО «МАП»Юрий Водолазов, такие случаи бывают, но они единичны.

– На линии работают два экипажа контролёров, иногда я сам выезжаю на контроль без предупреждения. Если водитель пойман на нарушении, он лишается 100 процентов премии, – говорит Юрий Водолазов. – Плохо, что пассажиры сообщают нам о подобных ситуациях спустя несколько месяцев. Настоятельно прошу это делать сразу. Тогда будет возможность принять меры по горячим следам. Телефоны диспетчерской службы висят в салоне каждого автобуса.