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Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2022, 11:07

Рейс Екатеринбург — Сочи перенесли из-за неисправности самолёта

самолёт "Уральских авиалиний"

Вылет запланирован в течение 1–1,5 часов. Фото: Евгения Скачкова

Перенесено время вылета самолёта "Уральских авиалиний" по маршруту Екатеринбург — Сочи (рейс U6219). Такое решение было принято по причине неисправности самолета.

"При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность. Резервный борт находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Отправка пассажиров к месту назначения состоится в течение 1–1,5 часов", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, компания "РусЛайн" задерживает вылет в Курск (7R-697). Воздушное судно должно было отправиться туда через Казань в 10:05. Новое время отправления — 13:55. Также отменён рейс в Бишкек (ZM-516, Air Manas).

Областная газета Свердловской области

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