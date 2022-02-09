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9 февраля 2022, 15:32

Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных рейсов внутри страны

Самолёт

Практика субсидирования внутрироссийских чартерных авиарейсов будет действовать ежегодно до 2024 года включительно. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке туристической отрасли в 2022 году. На предоставление субсидий туроператорам для выполнения внутрироссийских чартерных рейсов будет выделено 1,2 млрд рублей.

Впервые практика субсидирования чартерных рейсов внутри страны была испробована в 2021 году. Благодаря поддержке государства туроператоры могли возместить до 50 % затрат на организацию рейсов по пакетным внутрироссийским турам. Теперь такая практика будет действовать ежегодно до 2024 года включительно, сообщается на сайте кабмина.

"Рассчитываем, что цены на пакетные туры в российские города станут более доступными и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране", — сказал Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление правительства было подготовлено в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Областная газета Свердловской области

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