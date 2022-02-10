На дорогах Екатеринбурга станет больше камер. Список

На дорогах Свердловской области в этом году установят 60 комплексов фотофиксации. Фото: Алексей Кунилов

Стал известен полный список улиц Екатеринбурга, где в этом году появятся новые комплексы фотовидеофиксации. Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить камеры — как в центре города, так и в отдалённых районах.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, комплексы в 2022 году появятся:

на перекрёстке улицы Донбасской и Суворовского переулка;

на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров — Победы;

на перекрёстке улиц Шефской и Краснофлотцев;

на перекрёстке улиц Восточной и Куйбышева;

на перекрёстке переулка Базового и ТЦ "Леруа Мерлен";

на перекрёстке улиц Малышева — Луначарского;

на перекрёстке улиц Челюскинцев — Маршала Жукова;

на дублёре Сибирского тракта, 6в/1 (остановка "Микрорайон Комсомольский") в оба направления;

на Трактовой, 2 (пешеходный переход);

на перекрёстке улиц Космонавтов и Турбинной;

на Академика Сахарова (в районе перекрёстка с улицей Анатолия Мехренцева);

на проспекте Ленина (от Пушкина до Набережной Рабочей молодёжи) камеры на мосту в оба направления;

на Шефской (от Фронтовых Бригад до Промышленного проезда, район Восточного кладбища);

на 8 Марта (от Рижского переулка до Объездной дороги);

на Восточной (от Первомайской до Челюскинцев);

на пешеходном переходе в районе Тюменского тракта, 15-й км, корпус 1;

на перекрёстке улиц Белякова – Леваневского;

на Объездной дороге от Щербакова до 8 Марта в оба направления;

на перекрёстке улиц Белинского – Куйбышева;

на перекрёстке улиц Машиностроителей и Кировградской;

на перекрёстке Большакова – 8 Марта.

Ранее стало известно, что всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. В прошлом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, 6 должны были заработать до конца года.

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60 комплексов фотофиксации установят на дорогах Свердловской области.