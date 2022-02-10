На дорогах Екатеринбурга станет больше камер. Список

Стал известен полный список улиц Екатеринбурга, где в этом году появятся новые комплексы фотовидеофиксации. Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить камеры — как в центре города, так и в отдалённых районах.
Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, комплексы в 2022 году появятся:
- на перекрёстке улицы Донбасской и Суворовского переулка;
- на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров — Победы;
- на перекрёстке улиц Шефской и Краснофлотцев;
- на перекрёстке улиц Восточной и Куйбышева;
- на перекрёстке переулка Базового и ТЦ "Леруа Мерлен";
- на перекрёстке улиц Малышева — Луначарского;
- на перекрёстке улиц Челюскинцев — Маршала Жукова;
- на дублёре Сибирского тракта, 6в/1 (остановка "Микрорайон Комсомольский") в оба направления;
- на Трактовой, 2 (пешеходный переход);
- на перекрёстке улиц Космонавтов и Турбинной;
- на Академика Сахарова (в районе перекрёстка с улицей Анатолия Мехренцева);
- на проспекте Ленина (от Пушкина до Набережной Рабочей молодёжи) камеры на мосту в оба направления;
- на Шефской (от Фронтовых Бригад до Промышленного проезда, район Восточного кладбища);
- на 8 Марта (от Рижского переулка до Объездной дороги);
- на Восточной (от Первомайской до Челюскинцев);
- на пешеходном переходе в районе Тюменского тракта, 15-й км, корпус 1;
- на перекрёстке улиц Белякова – Леваневского;
- на Объездной дороге от Щербакова до 8 Марта в оба направления;
- на перекрёстке улиц Белинского – Куйбышева;
- на перекрёстке улиц Машиностроителей и Кировградской;
- на перекрёстке Большакова – 8 Марта.
Ранее стало известно, что всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. В прошлом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, 6 должны были заработать до конца года.
Читайте также:
60 комплексов фотофиксации установят на дорогах Свердловской области.