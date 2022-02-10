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Общество / Авто и транспорт
10 февраля 2022, 12:19

На дорогах Екатеринбурга станет больше камер. Список

камера фиксации нарушений ПДД

На дорогах Свердловской области в этом году установят 60 комплексов фотофиксации. Фото: Алексей Кунилов

Стал известен полный список улиц Екатеринбурга, где в этом году появятся новые комплексы фотовидеофиксации. Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить камеры — как в центре города, так и в отдалённых районах.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, комплексы в 2022 году появятся:

  • на перекрёстке улицы Донбасской и Суворовского переулка;
  • на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров — Победы;
  • на перекрёстке улиц Шефской и Краснофлотцев;
  • на перекрёстке улиц Восточной и Куйбышева;
  • на перекрёстке переулка Базового и ТЦ "Леруа Мерлен";
  • на перекрёстке улиц Малышева — Луначарского;
  • на перекрёстке улиц Челюскинцев — Маршала Жукова;
  • на дублёре Сибирского тракта, 6в/1 (остановка "Микрорайон Комсомольский") в оба направления;
  • на Трактовой, 2 (пешеходный переход);
  • на перекрёстке улиц Космонавтов и Турбинной;
  • на Академика Сахарова (в районе перекрёстка с улицей Анатолия Мехренцева);
  • на проспекте Ленина (от Пушкина до Набережной Рабочей молодёжи) камеры на мосту в оба направления;
  • на Шефской (от Фронтовых Бригад до Промышленного проезда, район Восточного кладбища);
  • на 8 Марта (от Рижского переулка до Объездной дороги);
  • на Восточной (от Первомайской до Челюскинцев);
  • на пешеходном переходе в районе Тюменского тракта, 15-й км, корпус 1;
  • на перекрёстке улиц Белякова – Леваневского;
  • на Объездной дороге от Щербакова до 8 Марта в оба направления;
  • на перекрёстке улиц Белинского – Куйбышева;
  • на перекрёстке улиц Машиностроителей и Кировградской;
  • на перекрёстке Большакова – 8 Марта.

Ранее стало известно, что всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. В прошлом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, 6 должны были заработать до конца года.

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Областная газета Свердловской области

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