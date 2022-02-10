Перекрытие улицы Серафимы Дерябиной не скажется на общественном транспорте

До 15 мая транспорт в обоих направлениях будет ходить по нечётной стороне Серафимы Дерябиной. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшую субботу, 12 февраля, в Екатеринбурге перекроют чётную сторону улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. На работе общественного транспорта это не скажется.

Ранее стало известно, что ограничение, которое введет предприятие "Трест Уралтрансспецстрой", связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Оно продлится до 15 мая. До этого времени транспорт в обоих направлениях будет ходить по нечётной стороне Серафимы Дерябиной.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе мэрии, маршруты автобусов № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, не изменятся. Это касается и автобусов № 016 и 76. Они проезжают через перекрёсток Серафимы Дерябиной и Зоологической.

Напомним, строительство трамвайной ветки в Академический стартовало в прошлом году. Линия пройдёт от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом ветку дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 километра (линейная магистраль 4,4 километра), будет 14 остановочных комплексов.

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