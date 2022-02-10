Свердловская область выделит 50 млн рублей на строительство дороги в Бобровском

Средства на строительство подъездной дороги к жилому кварталу выделят из областного бюджета. Фото: Галина Соловьёва

Из областной казны по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева направят 50 миллионов рублейна возведение подъездной дороги к кварталу многодетных семей в Бобровском. Постановление о межбюджетном трансферте Сысертскому ГО принято сегодня на заседании регионального правительства.

Земли для многодетных семей в квартале в Бобровском начали выдавать в 2014 году. Туда переехали более 20 семей из разных уголков Среднего Урала. Однако со строительством транспортной инфраструктуры возникли сложности. Дело в том, что земельный участок, по которому должна пройти дорога, находится в федеральной собственности и относится к сельскохозяйственным землям особого назначения.

В декабре прошлого года по поручению Евгения Куйвашева министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков встретился с жителями посёлка и главой Сысерти Дмитрием Нисковских. Тогда и были намечены планы решения проблемы.

Как сообщает департамент информполитики области, в ближайшее время предстоит утвердить дорожную карту на три года. В ней предусмотрят не только строительство подъездной дороги, но и запланируют мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры внутри квартала.

По мнению главы областного Минтранса, строительство подъездной дороги позволит сделать эту территорию максимально доступной для пешеходов и автотранспорта. Часть её заасфальтируют, благодаря чему она будет соответствовать требованиям безопасности для запуска школьного автобуса.

В начале февраля "Областная газета" писала о создании рабочей группы по строительству Екатеринбургского центрального пассажирского кольца. Оно свяжет Екатеринбург с городами-спутниками, а также микрорайоны уральской столицы между собой. Также мы сообщали, что в мае 2022 года на горе Уктус начнётся строительство канатной дороги.