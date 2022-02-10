На опасных участках свердловских трасс установят новые камеры

Всего на свердловских трассах в текущем году установят 60 комплексов фотофиксации. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году на трассах Свердловской области установят десятки новых комплексов фотофиксации. Они появятся на аварийно опасных участках.

По уточнённым данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, комплексы будут запущены на следующих автодорогах:

Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, км 123–125;

Екатеринбург — Реж — Алапаевск, км 34–35, км 46 + 800 и км 47 + 700;

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога, км 21–24 и км 76–79;

Екатеринбург — Полевской, км 26–30, км 37–39 и км 52–54;

Верхняя Пышма — Среднеуральск — посёлок Исеть, км 5000–6000;

подъезд к Первоуральску, от км 326 000 трассы Пермь — Екатеринбург, км 1–4;

Первоуральск — Шаля, км 11–12;

Богданович — Сухой Лог, км 12–15;

Ольховка — Двуреченск, км 13–15.

Ранее "Областная газета" писала, что всего на свердловских трассах в текущем году установят 60 комплексов фотофиксации. Камеры будут контролировать ситуацию на участках, где уже произошла беда.

"Наличие стационарных комплексов необходимо, чтобы повысить культуру движения по данной сети дорог и этим добиться снижения аварийности. Комплексы будут выявлять нарушения скоростного движения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения", — отмечал в ноябре 2021 года начальник Центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Напомним, в регионе уже действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. В прошлом году было запущены около 80 стационарных рубежей автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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