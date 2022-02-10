На 4 улицах Нижнего Тагила появятся комплексы фотовидеофиксации

В регионе уже действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году на дорогах Нижнего Тагила установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений. Всего камеры появятся на четырёх улицах.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предоставили "Областной газете" список адресов, по которым будут установлены камеры фиксаций нарушений ПДД:

ул. Серова, 10,

ул. Горбуновская (мостовой переход через реку Леба);

ул. Победы в районе дома № 42;

ул. Фестивальная, в районе пересечения с ул. Республиканской.

Напомним, в регионе уже действует 336 единиц техники: 206 стационарных комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. В прошлом году было запущено около 80 стационарных рубежей автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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