Аэропорт Кольцово победил в национальной премии "Воздушные ворота России"

В прошлом году пассажиропоток аэропорта Кольцово превысил 6 миллионов человек. Фото: Галина Соловьёва

Международный аэропорт Кольцово стал победителем ежегодной национальной премии "Воздушные ворота России". Он отличился в категории "Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок".

Вручение наград состоялось в Москве в рамках IX Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022. На ней аэропорт уральской столицы также отмечен дипломом лауреата в номинации "Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 млн пассажиров в год".

"Воздушная гавань Екатеринбурга в очередной раз подтвердила свой высокий уровень, — сообщает пресс-служба аэропорта. — На протяжении всех лет проведения премии Кольцово удостаивается высочайших оценок жюри и пассажиров".

Сегодня в Екатеринбурге расположен один из самых современных аэропортовых логистических комплексов страны. Поэтому неудивительно, что грузовой комплекс Кольцово уже третий раз за последние 4 года удостаивается высокой награды. Его площадь — 19 тысяч кв. м, пропускная способность — 1000 тонн в сутки.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта превысил 6 миллионов человек. При этом значительно увеличилась доля региональных авиаперевозок. В сравнении с 2019 годом её прирост составил свыше 40 %. Отмечено и то, насколько ответственно в условиях пандемии аэропорт Кольцово соблюдает меры по охране здоровья, гигиены и безопасности пассажиров и персонала.

На прошлой неделе "Областная газета" писала, что вЕкатеринбурге представили проект реконструкции международного аэропорта Кольцово. Первый этап обновления затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. Объём частных инвестиций превысит 5 млрд рублей. Ещё 1,7 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на техническое оснащение пункта пропуска через госграницу. Завершить первый этап планируется к Универсиаде-2023.