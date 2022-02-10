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Общество / Авто и транспорт
10 февраля 2022, 18:25

Red Wings летом 2022 года запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Западную Сибирь и на Дальний Восток

Red Wings

Red Wings открывает продажу билетов на новые направления из Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Red Wings открывает продажу билетов на новые направления из Екатеринбурга. Летом 2022 года авиакомпания запустит из аэропорта Кольцово рейсы в Иркутск, Читу и Улан-Удэ.

В Иркутск будут летать авиалайнеры SSJ100 на 100 мест, а в Читу и Улан-Удэ – Airbus 320 на 180 мест. 

Со 2 июня самолёты будут летать в Иркутск из Екатеринбурга по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы в Читу будут осуществляться по понедельникам и пятницам с 3 июня. С 5 июня самолёты Red Wings будут летать из Екатеринбурга в Улан-Удэ по воскресеньям.

"Сейчас Red Wings из хаба в Кольцово летает в Иркутск с пересадкой в Омске, а в Улан-Удэ — с пересадкой в Томске. Прямые рейсы в эти города прекрасно дополнят маршрутную сеть авиакомпания из Екатеринбурга, которая включает свыше 20 направлений по России и в города Узбекистана", — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

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Областная газета Свердловской области

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