Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал на 4 рубля

Плата за проезд с 11 февраля стала одинаковой в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Фото: Галина Соловьёва

С сегодняшнего дня проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга подорожал на 4 рубля. Теперь один билет в автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 32 рубля.

Такое решение было принято РЭК Свердловской области. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

"Большинство пассажиров спрашивали про 32 рубля за поездку ещё до 11 февраля, то есть были широко проинформированы о повышении тарифов. Остальным разъясняем всё сегодня", — рассказала "ОГ" кондуктор в автобусе № 48.

Напомним, что стоимость проезда в метро не изменилась. Она составляет тоже 32 рубля. В связи с этим власти города запускают пересадочный тариф на все виды транспорта — 60 минут с момента начала первой поездки. Его стоимость составит 62 рубля. Электронный пересадочный проездной для наземного транспорта на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. Он действует только в случае безналичной оплаты.

Начинает действовать новое тарифное меню в общественном транспорте. Пользоваться новыми проездными жители Екатеринбурга смогут с 1 марта. Подробнее читайте в нашем материале "Месячный проездной на все виды транспорта в Екатеринбурге будет стоить от 1 500 до 2 900 рублей".