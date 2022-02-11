В 2022 году в свердловском селе Серебрянка появится новый мост

Новый мост в селе Серебрянка построят в этом году. Фото: с сайта администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в 2022 году построят мост через реку Серебрянка. Путепровод является частью дороги, соединяющей Нижний Тагил, село Верхняя Ослянка, деревни Заречная и Нижняя Ослянка.

Новый мост возводят взамен старого, 1970-х годов постройки. Он будет асфальтированным, 80 метров в длину, с двумя полосами для движения и ограждениями. Работы в селе Серебрянка должны завершиться к 20 сентября. Стоимость проекта составляет почти 96,5 миллионов рублей.

В мэрии Нижнего Тагила рассказали, что строители уже проводят на месте буровые работы под заливку оснований свай и устанавливают опоры моста. "Старый мост был построен силами местного леспромхоза ещё в 70-х годах прошлого века и значительно обветшал. Кроме того, он состоял из одной полосы и имел грузоподъёмность не более 15 тонн. Чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии, приходилось время от времени заменять деревянный настил, уложенный на металлические балки", — пояснили в мэрии.

Глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков отметил, что новый переход поможет жителям сразу нескольких деревень. "В общей сложности в этих населённых пунктах зарегистрировано и проживает более 700 человек, а в летний период эта цифра увеличивается из-за потока отдыхающих и туристов. С того момента, как к нам стали ходить мусоровозы, остро встал вопрос о надёжности старого моста через реку Серебряная", — рассказал он.

Власти города и территории надеются, что новый мост хорошо скажется и на туристической привлекательности этих мест. Например, в Верхней Ослянке находится конечная точка водных, в том числе туристических маршрутов.