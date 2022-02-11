Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за снегопада

Екатеринбуржцев просят быть осторожными на дорогах из-за снегопада. Фото: Галина Соловьёва

Целый день в Екатеринбурге идёт снег. Это не могло не сказаться на дорожной обстановке в городе.

По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах оценивается в девять баллов из десяти возможных. Многокилометровые пробки наблюдаются по всему городу.

Движение в том числе затруднено на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, 8 Марта, Фурманова, Большакова, Розы Люксембург, Луганской, Щербакова, в переулке Базовом. Усложняют ситуацию и ДТП. Аварии произошли на Объездной дороге (перед Комсомольской), Белинского (перед Народной Воли), Стрелочников (у Транспортников), Николая Никонова (перед Свердлова).

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, Свердловскую область продолжит засыпать снегом 12 февраля. Спасатели просят граждан быть предельно осторожными и внимательными.

Добавим, сегодня свердловские трассы от снега и снежного наката расчищают 322 спецмашины. Для устранения гололёда уже израсходовано 1,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 110 тонн песка.

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Екатеринбуржцев просят быть осторожными на дорогах из-за снегопада.