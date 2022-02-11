Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за снегопада

Целый день в Екатеринбурге идёт снег. Это не могло не сказаться на дорожной обстановке в городе.
По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах оценивается в девять баллов из десяти возможных. Многокилометровые пробки наблюдаются по всему городу.
Движение в том числе затруднено на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, 8 Марта, Фурманова, Большакова, Розы Люксембург, Луганской, Щербакова, в переулке Базовом. Усложняют ситуацию и ДТП. Аварии произошли на Объездной дороге (перед Комсомольской), Белинского (перед Народной Воли), Стрелочников (у Транспортников), Николая Никонова (перед Свердлова).
Напомним, Свердловскую область продолжит засыпать снегом 12 февраля. Спасатели просят граждан быть предельно осторожными и внимательными.
Добавим, сегодня свердловские трассы от снега и снежного наката расчищают 322 спецмашины. Для устранения гололёда уже израсходовано 1,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 110 тонн песка.
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