Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют в ночь с 15 на 16 февраля

На этих участках в указанное время будут устанавливать надземные пешеходные переходы. Фото: Алексей Кунилов

В ночь с 15 на 16 февраля дорожники временно перекроют два участка на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Оба перекрытия будут действовать менее часа.

По данным с сайта ФКУ "Уралуправтодор", участок трассы км 213+155 будет перекрыт с 00:00 до 00:40. Движение по второму участку автодороги Р-351 км 221+525 ограничат с 03:00 до 03:40.

На этих участках в указанное время будут устанавливать надземные пешеходные переходы. Перекрытия необходимы в целых обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать скоростной режим, особенно на подъезде к перекрытым участкам, и планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.