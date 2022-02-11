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Общество / Авто и транспорт
11 февраля 2022, 18:44

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют в ночь с 15 на 16 февраля

Пробка ночью

На этих участках в указанное время будут устанавливать надземные пешеходные переходы. Фото: Алексей Кунилов

В ночь с 15 на 16 февраля дорожники временно перекроют два участка на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Оба перекрытия будут действовать менее часа.

По данным с сайта ФКУ "Уралуправтодор", участок трассы км 213+155 будет перекрыт с 00:00 до 00:40. Движение по второму участку автодороги Р-351 км 221+525 ограничат с 03:00 до 03:40.

На этих участках в указанное время будут устанавливать надземные пешеходные переходы. Перекрытия необходимы в целых обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать скоростной режим, особенно на подъезде к перекрытым участкам, и планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Областная газета Свердловской области

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