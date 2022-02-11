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11 февраля 2022, 19:21

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой самолёта Екатеринбург — Сочи

Кольцово

Предполагаемое время вылета — 19:30 по местному времени. Фото: Евгения Скачкова

Уральская транспортная прокуратура проконтролирует оказание услуг авиакомпанией "Уральские авиалинии" пассажирам рейса ЕкатеринбургСочи, который не смог вовремя вылететь из аэропорта Кольцово. Задержка составила более 4 часов.

Напомним, 11 февраля регулярный рейс U6-321 маршрута Екатеринбург — Сочи не смог вылететь в пункт назначения в указанное время (15:10). Как писала "Областная газета" ранее, задержка вызвана выявленной неисправностью у самолёта А-321.

"На рейс зарегистрирован 221 пассажир, из них 15 детей", — уточняется в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На данный момент идёт посадка на рейс. Предполагаемое время вылета — 19:30 по местному времени.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Областная газета Свердловской области

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