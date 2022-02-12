В Екатеринбурге перекрыли чётную сторону улицы Серафимы Дерябиной до 15 мая

Субботним утром на участке от Объездной дороги до улицы Академика Бардина образовалась пробка. Фото: 2Гис

Сегодня, 12 февраля, в Екатеринбурге дорожники перекрыли движение по чётной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Субботним утром на участке от Объездной дороги до улицы Академика Бардина образовалась пробка.

Как сообщалось ранее, ограничение на участке Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической, введённое предприятием "Трест Уралтрансспецстрой", связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Оно продлится до 15 мая.

Ближайшие три месяца весь транспорт будет двигаться по нечётной стороне дороги. При этом в администрации Екатеринбурга заверяют, что это ограничение не скажется на работе общественного транспорта. Маршруты автобусов № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, не изменятся. Это же касается и автобусов № 016 и 76, которые проезжают через перекрёсток Серафимы Дерябиной и Зоологической.

К слову, строительство трамвайной ветки в Академический началось в 2021 году. Линия будет идти от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. Из Академического ветку проложат до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова), где планируется строительство трамвайного депо.