Темы дня

Общество / Авто и транспорт
12 февраля 2022, 10:17

В Екатеринбурге перекрыли чётную сторону улицы Серафимы Дерябиной до 15 мая

Карта

Субботним утром на участке от Объездной дороги до улицы Академика Бардина образовалась пробка. Фото: 2Гис

Сегодня, 12 февраля, в Екатеринбурге дорожники перекрыли движение по чётной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Субботним утром на участке от Объездной дороги до улицы Академика Бардина образовалась пробка.

Как сообщалось ранее, ограничение на участке Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической, введённое предприятием "Трест Уралтрансспецстрой", связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Оно продлится до 15 мая.

Ближайшие три месяца весь транспорт будет двигаться по нечётной стороне дороги. При этом в администрации Екатеринбурга заверяют, что это ограничение не скажется на работе общественного транспорта. Маршруты автобусов № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, не изменятся. Это же касается и автобусов № 016 и 76, которые проезжают через перекрёсток Серафимы Дерябиной и Зоологической.

К слову, строительство трамвайной ветки в Академический началось в 2021 году. Линия будет идти от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. Из Академического ветку проложат до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова), где планируется строительство трамвайного депо.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2022, 14:13 / Общество
В Свердловской области зарегистрировали 4 956 случаев коронавируса за сутки
12.02.2022, 13:27 / Спорт
Россия одержала победу в женской лыжной эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине
12.02.2022, 12:50 / Спорт
Евгений Куйвашев дал старт "Лыжне России" в Нижнем Тагиле
12.02.2022, 12:27 / Общество
Свердловский оперштаб опубликовал график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 12–20 февраля
12.02.2022, 11:25 / Общество
Сотрудники ГИБДД до конца февраля будут принимать свердловчан по предварительной записи