Россия 1 марта снимет ограничения на выполнение регулярных авиарейсов на Кипр

С 1 марта на взаимной основе также увеличивается число рейсов между Россией и Грецией. Фото: Евгения Скачкова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела 12 февраля заседание федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По итогам заседания было принято решение увеличить количество действующих регулярных авиарейсов и возобновить чартерные и регулярные рейсы на Кипр.

Как сообщается на сайте правительства, с 21 февраля количество рейсов Москва — Будапешт увеличится с 7 до 14 в неделю, а число рейсов Санкт-Петербург — Будапешт — с 4 до 7. С 2 до 4 увеличится число рейсов Москва — Коломбо, до 6 рейсов в неделю будет по маршруту Калининград — Берлин, а также до 5 рейсов в неделю — по маршруту Калининград — Дюссельдорф.

С 1 марта на взаимной основе увеличивается число рейсов между Россией и Грецией:

Москва — Корфу (7 рейсов в неделю);

Москва — Миконос (4 рейса);

Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион (2 рейса).

Кроме того, с 1 марта будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полётов на Кипр.

Напомним, в начале февраля в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они обсудили в том числе планы по увеличению количества авиарейсов между странами.