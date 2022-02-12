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12 февраля 2022, 17:49

Россия 1 марта снимет ограничения на выполнение регулярных авиарейсов на Кипр

Аэропорт

С 1 марта на взаимной основе также увеличивается число рейсов между Россией и Грецией. Фото: Евгения Скачкова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела 12 февраля заседание федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По итогам заседания было принято решение увеличить количество действующих регулярных авиарейсов и возобновить чартерные и регулярные рейсы на Кипр.

Как сообщается на сайте правительства, с 21 февраля количество рейсов Москва — Будапешт увеличится с 7 до 14 в неделю, а число рейсов Санкт-Петербург — Будапешт — с 4 до 7. С 2 до 4 увеличится число рейсов Москва — Коломбо, до 6 рейсов в неделю будет по маршруту Калининград — Берлин, а также до 5 рейсов в неделю — по маршруту Калининград — Дюссельдорф.

С 1 марта на взаимной основе увеличивается число рейсов между Россией и Грецией:

  • Москва — Корфу (7 рейсов в неделю);
  • Москва — Миконос (4 рейса);
  • Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион (2 рейса).

Кроме того, с 1 марта будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полётов на Кипр.

Напомним, в начале февраля в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они обсудили в том числе планы по увеличению количества авиарейсов между странами.

Областная газета Свердловской области

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