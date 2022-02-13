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Общество / Авто и транспорт
13 февраля 2022, 15:00

В Екатеринбурге утвердили проект реконструкции трамвайного кольца на Юго-Западе

Постановление опубликовано в "Екатеринбургском вестнике". Фото: схема планировки территории

Постановление опубликовано в "Екатеринбургском вестнике". Фото: схема планировки территории

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для реконструкции трамвайного кольца на Белореченской и Волгоградской. Переустройство запланировано в связи с возведением трамвайной линии в Академический.

После реконструкции остановочный комплекс на Юго-Западе сможет вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов. На пересечении Волгоградской и Белореченской появится новый велопешеходный маршрут, там также проведут переустройство инженерных коммуникаций.

Согласно проекту, протяжённость реконструируемой трамвайной линии на кольце составит 0,7 км, ширина трамвайного полотна – 6–7, ширина проезжих частей в месте переустройства — 2 х 6,25 — 2 х 7,0 м, ширина тротуаров — 2,25–3,0 м, ширина велосипедных дорожек — 2,5 м. В постановлении указано, что для реконструкции придётся изымать несколько земельных участков. Их определят во время кадастровых работ.

Напомним, что строительство трамвайной ветки в восьмой район — Академический — стартовало в 2021 году. Она пройдёт от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом линию дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 км (линейная магистраль 4,4 км), будет 14 остановочных комплексов.

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Областная газета Свердловской области

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