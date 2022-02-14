В Екатеринбурге обсудили меры по снижению аварийности на дорогах

Водители оказались не готовы к резкому ухудшению погодных условий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Обсуждались меры по снижению аварийности на автодорогах Среднего Урала.

В частности, начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов рассказал о дорожной ситуации на участке Серовского тракта, расположенного на въезде в Екатеринбург. Сегодня утром там произошло массовое ДТП с 20 машинами.

"Водители оказались не готовы к резкому ухудшению погодных условий, — такие слова руководителя областной Госавтоинспекции приводит департамент информполитики региона. — Въезжая в снежную пелену и потеряв ориентир, они были вынуждены резко снижать скорость. В результате более двух десятков машин получили механические повреждения". Он добавил, что один человек пострадал во время самого происшествия. Другой автолюбитель пострадал в результате наезда при выставлении знака аварийной остановки. Отметим, что сейчас движение на участке Серовского тракта восстановлено.

Как отметил Алексей Спиридонов, по итогам прошедшего года в основном ДТП происходят из-за выезда на полосу встречного движения, несоблюдения требований сигналов светофора и знаков приоритета. Также в числе причин — неправильный выбор дистанции, нарушения проезда пешеходного перехода, несоответствие скоростного режима погодным условиям.

По информации начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, для постоянного мониторинга метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на автодорогах Среднего Урала установлено 50 комплексных постов дорожного контроля.

"Они расположены вблизи региональных автодорог Свердловской области и фиксируют гололёд или снег на покрытии проезжей части, коэффициент сцепления покрытия проезжей части, ведут фотофиксацию участка автодороги, на котором они установлены", — сообщил он.