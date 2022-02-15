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Общество / Авто и транспорт
15 февраля 2022, 08:02

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мельникова

перекрытие

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Нина Георгиева

Жителей Екатеринбурга предупредили о перекрытии участка улицы Мельникова. Ограничения продлятся месяц — с 7 марта по 7 апреля.

В указанный период МУП "Водоканал" займётся строительством сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому на улице Нагорной. Работы будут вестись на участке проезжей части в районе дома № 12. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Фото: информационная карта официального портала Екатеринбурга

Ранее "Областная газета" писала, что в столице Урала с 24 февраля по 15 апреля перекроют движение по Каслинскому переулку. Это связано со строительством сетей ливневой канализации.

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На Объездной все пути открыты, но только по утрам.

Областная газета Свердловской области

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