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Общество / Авто и транспорт
15 февраля 2022, 19:15

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют для установки надземных переходов

карта

Водителям необходимо учитывать информацию при планировании своего маршрута. Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

В ночь на 16 февраля на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень дважды ограничат движение. Это связано с установкой двух надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролётных строений движение будет перекрыто в обоих направлениях:

  • на км 213+155 автодороги Р-351 с 00:00 до 00:40;
  • на км 221+525 автодороги Р-351 с 03:00 до 03:40.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать правила дорожного движения. Автолюбителям также необходимо учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по номеру 8-800-200-63-06.

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Областная газета Свердловской области

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