К июню поступят 11 трамваев для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма

Производитель изготовит и поставит 11 трамваев "Львёнок" до 1 июня 2022 года. Фото: пресс-служба "Мовиста Регионы"

Определён поставщик трамваев для маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма. Им станет российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта – компания "ПК Транспортные системы" (ПК ТС).

Как сообщает пресс-служба "Мовиста Регионы", по условиям соглашения на поставку техники, подписанного с ООО "Верхнепышминский трамвай", производитель изготовит и поставит 11 односекционных полностью низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львёнок" до 1 июня этого года.

"Наша цель — сделать поездки по новому маршруту максимально комфортными, безопасными и быстрыми, — отметил генеральный директор "Мовиста Регионы" Александр Советников. — Предполагается, что на новых трамваях 9 километров расстояния между конечными остановками маршрута пассажиры будут преодолевать всего за 25 минут".

Указано, что Свердловская область стала девятнадцатым регионом страны, закупившим продукцию ПК ТС.

Как подчеркнул генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин, участие в проекте по запуску трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой много значит для компании.

"По сути, это первый в истории современной России межмуниципальный трамвайный маршрут, — добавил он. — Быть причастными к такому историческому событию дорогого стоит".

Сообщается, что трамвай "Львёнок" отличают просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Разработчики трамвая уделили внимание удобству маломобильных пассажиров: есть откидная аппарель и кнопка вызова водителя.

Среди особенностей конструкции трамвая — низкопольная тележка разработки ПК ТС, обеспечивающая плавный ход "Львёнка". Система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также уменьшить ущерб техники в ДТП. Эргономичный интерьер трамвая выполнен с использованием алюминиевых сплавов. Это делает его долговечным и пожаробезопасным. Кроме того, предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.

Трамвай "Львёнок" успешно эксплуатируется в Москве и некоторых других городах России.

В мае прошлого года "Областная газета" писала, что свердловское правительство и ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочка "Мовиста Регионы") подписали концессионное соглашение (форма государственно-частного партнёрства) по реализации проекта на срок 11 лет. В декабре мы сообщали, что на обслуживание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма выделили первые средства.