На бутылку пробка не нашлась

На дороге в Академический исчезли пробки. Фото: Алексей Кунилов

С 12 февраля в Екатеринбурге перекрыли главный выезд из Академического: здесь началась прокладка трамвайных путей. Ограничение движения по чётной стороне улицы Серафимы Дерябиной на участке от Волгоградской до Бардина продлится до 15 мая. Пока не сбылись пессимистичные прогнозы об образовании глобальных заторов на этом направлении.

«Пробочный ад» не случился

Участок улицы Серафимы Дерябиной сейчас напоминает бутылочное горлышко. Накануне изменения схемы движения у многих жителей Академического была лёгкая паника, признается екатеринбурженка Ольга Сёмина. Говорит, её друзья и соседи заранее продумывали пути объезда и планировали выезд на работу с запасом в несколько часов:

– Мы с сыном выехали на тренировку около 8 утра, думали часа полтора будем ехать, а добрались до Опалихинской всего за 20 минут. Даже намёка на пробки нет. Просто чудо-чудесное! До перекрытия Серафимы Дерябиной так не доезжали. В понедельник, 14 февраля, был затор только в сторону Амундсена, но только потому, что там авария случилась, насколько я знаю.

– Пока пробок особенных мы не заметили, – подтверждает и другая жительница Академического Екатерина Серёгина. Есть небольшие затруднения с проездом только там, где сузили дорогу. Объехать улицу Серафимы Дерябиной особо не получится. По Амундсена, по моим наблюдениям, поток машин ещё больше.

По Репина ездит вся Широкая речка. Однако, считает Екатерина, ситуация может резко измениться уже в ближайший четверг, когда в школах отменят дистант и родители повезут детей на учёбу.

Все под контролем

Между тем, уверены в администрации Екатеринбурга, транспортного коллапса не случится. Схема движения на этом участке дороги была продумана заранее, установлены дополнительные светофоры и знаки дорожного движения, сообщила начальник отдела информационного сопровождения администрации города Виктория Мкртчян. Кроме того, по её словам, видимо, жители Академического используют и другие маршруты выезда из района, а некоторые пересели на общественный транспорт.

17 февраля, когда у школьников закончится дистант, затруднения в движении на этом участке могут усилиться, предполагает глава Академического района Николай Смирнягин. Однако те меры, которые уже приняты, помогут облегчить ситуацию. Сейчас администрация Екатеринбурга ведёт мониторинг на этом участке в режиме реального времени. Так что при необходимости будут приняты дополнительные меры.

Внимательно следят за дорогой в Академический и госавтоинспекторы. В схему организации движения внесены коррективы, сообщила старший инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области Евгения Бушмакина. На перекрёстке улиц Бардина и Серафимы Дерябиной для увеличения пропускной способности исключены левые повороты. Но некоторые водители игнорируют требования установленных здесь знаков, что приводит к заторам на перекрёстке. Также вблизи от места перекрытия улицы дежурит наряд ДПС.

Глобальная реконструкция

Несколько дней назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для реконструкции трамвайного кольца на Белореченской и Волгоградской. Переустройство запланировано в связи с возведением трамвайной линии в Академический. Также разработаны меры по снижению уровня шума и вибрационных нагрузок. Кроме того, специалисты создадут новый велопешеходный маршрут и займутся переустройством инженерных коммуникаций, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

После реконструкции остановочный комплекс на Юго-Западе будет одновременно вмещать до 20 трамвайных вагонов. Согласно проекту, протяжённость реконструированной трамвайной линии на кольце составит 0,7 км, ширина трамвайного полотна – 6–7 м, ширина проезжих частей в месте переустройства – 2 х6,25 – 2 х7,0 м, ширина тротуаров – 2,25–3,0 м, ширина велосипедных дорожек – 2,5 м. В постановлении указано, что для реконструкции придётся изымать несколько земельных участков. Их определят во время кадастровых работ.

Напомним, что строительство трамвайной ветки в восьмой район – Академический – стартовало в 2021 году. Она пройдёт от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом линию дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская – Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 км, там установят 14 остановочных комплексов.