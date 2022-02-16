В Кольцово закрыли выход из международного терминала

Ожидается, что в итоге пропускная способность международного терминала возрастёт с 1300 до 2520 пассажиров в час. Фото: Галина Соловьёва

В екатеринбургском аэропорту Кольцово началась подготовка к реконструкции. Ради этого временно закрыт выход из международного терминала.

В нём ведутся работы по обновлению. В это время пассажиров просят выходить из аэропорта через терминал внутренних авиалиний.

"Встретить прилетевших международными рейсами в самом терминале теперь можно в зоне слева от входа в терминал МВЛ. Зал вылета международных линий и терминал внутренних авиалиний работают без изменений", — пояснили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, что первый этап масштабной реконструкции должен завершиться в третьем квартале 2023 года — накануне Универсиады. Он затронет терминал международных линий и привокзальную площадь. Ожидается, что в итоге пропускная способность международного терминала возрастёт с 1300 до 2520 пассажиров в час.

В рамках второго этапа реконструкции предусмотрены многоуровневый паркинг, увеличение количества въездов и выездов для автобусов и автомобилей, строительство железнодорожной станции. Привокзальную площадь со всеми объектами инфраструктуры поместят под общую кровлю, чтобы пассажиры не попадали под снег и дождь. Подробности читайте в материале "Областной газеты" "Аэропорт возьмут под козырёк".