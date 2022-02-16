Свердловские власти нацелены решить проблему с пробками в Академическом и Солнечном

Пробки — обычное дело в Академическом. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах упростить жизнь жителям Солнечного микрорайона и Академического района. Он отметил, что одна из главных проблем этих территорий — постоянные пробки.

По данным главы региона, в этом году на решение проблемы будет выделено больше 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию улиц, а также двух школ.

"Я уверен, что даже это значительно упростит жизнь горожанам, а ведь наши планы гораздо грандиознее", — сказал губернатор.

Список улиц, которые построят или реконструируют на эти деньги:

Лучистая с расширением перекрёстков Счастливая — Лучистая, Чемпионов — Лучистая;

улица № 8 в Солнечном на участке от Лучистой до Золотистого бульвара;

участок от улицы Любви до Нескучной улицы;

улица Любви от Чемпионов до Счастливой;

Счастливая от улицы № 11 до Любви;

2-я Новосибирская;

Лучистая;

Вильгельма де Геннина;

Серафимы Дерябиной;

Токарей;

Хрустальногорская на участке от проспекта Академика Сахарова до Суходольской;

Евгения Савкова на участке от Хрустальногорской до Косотурской;

Косотурская на участке от Евгения Савкова до Суходольской;

Суходольская на участке от Хрустальногорской до Тенистой;

Чкалова на участке от Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, средства федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в размере 1,5 млрд рублей будут привлечены по программе "Стимул". Из регионального бюджета на эти цели направлено около 600 млн рублей. Помимо ремонта улиц деньги пойдут на образовательные учреждения в Академическом.

В 2022 году в данном районе в квартале № 10 будет введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1100 мест. В квартале № 17 развернётся строительство школы на 1200 мест.

Напомним, год назад Евгений Куйвашев презентовал заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину проект комплексного развития микрорайона Солнечный, где значительная часть инфраструктуры строится благодаря программе "Стимул". Вице-премьер высоко оценил участие региона в программе и потенциал её реализации в области.

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