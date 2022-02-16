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Общество / Авто и транспорт
16 февраля 2022, 11:11

С 23 февраля S7 начнёт летать из Екатеринбурга в Узбекистан

Кольцово

Со следующей недели авиакомпания S7 Airlines запускает рейсы в Фергану. Фото: Евгения Скачкова

С 23 февраля количество регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Фергана увеличат. Их будет обслуживать авиакомпания S7 Airlines.

Рейсы запланированы по средам на самолёте Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров. Вылет из уральской столицы запланирован на 21:25, прилёт — в 00:25. Продолжительность полёта составит три часа.

По данным пресс-службы Кольцово, сейчас рейсы из Екатеринбурга в Фергану выполняют "Уральские авиалинии". С данным авиаперевозчиком пассажиры могут улететь в субботу.

Ранее "Областная газета" писала, что в екатеринбургском аэропорту началась подготовка к реконструкции. Ради этого временно закрыт выход из международного терминала.

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Областная газета Свердловской области

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