Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 февраля 2022, 16:21

23 февраля на Среднем Урале изменится расписание пригородных поездов

поезд

Несколько поездов будут отменены. Фото: Владимир Мартьянов

В праздничный выходной — 23 февраля — на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В частности будет назначен дополнительный рейс Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (№ 6471).

Его отправление запланировано на 19:45. Такие данные "Областной газете" предоставили в пресс-службах АО "Свердловская пригородная компания" и СвЖД. Там также уточнили, что 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие исключительно по рабочим дням, а именно:

  • № 6823 Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23);
  • № 6824 Кушва — Нижний Тагил (в 15:48);
  • № 6110 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 08:46);
  • № 6112 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 17:56);
  • № 6113 Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (в 07:02);
  • № 6114 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 20:12);
  • № 6115 Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (в 09:56);
  • № 6461 Керамик — Нижний Тагил (в 19:02).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на станциях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.02.2022, 16:50 / Общество
В восточной части Екатеринбурга создадут наукоград
17.02.2022, 16:21 / Общество
23 февраля на Среднем Урале изменится расписание пригородных поездов
17.02.2022, 16:15 / Общество
Евгений Куйвашев похвалил глав трёх свердловских городов за активный отлов бродячих собак
17.02.2022, 15:41 / Общество
В 2022 году поступить на бюджетные места в российских вузах смогут почти 600 тыс. абитуриентов
17.02.2022, 15:33 / Общество
Уральские таможенники стали больше выявлять случаев незаконного вывоза лесоматериалов