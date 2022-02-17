23 февраля на Среднем Урале изменится расписание пригородных поездов

Несколько поездов будут отменены. Фото: Владимир Мартьянов

В праздничный выходной — 23 февраля — на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В частности будет назначен дополнительный рейс Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (№ 6471).

Его отправление запланировано на 19:45. Такие данные "Областной газете" предоставили в пресс-службах АО "Свердловская пригородная компания" и СвЖД. Там также уточнили, что 23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие исключительно по рабочим дням, а именно:

№ 6823 Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23);

№ 6824 Кушва — Нижний Тагил (в 15:48);

№ 6110 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 08:46);

№ 6112 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 17:56);

№ 6113 Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (в 07:02);

№ 6114 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (в 20:12);

№ 6115 Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (в 09:56);

№ 6461 Керамик — Нижний Тагил (в 19:02).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на станциях.